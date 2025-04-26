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ABD Başkanı Trump, Zelenskiy’e Anlaşma Çağrısı Yaptı

ABD BAŞKANI’NDAN ZELENSKIY’E ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e nadir toprak elementleri anlaşmasını derhal imzalaması için yönerge verdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır” dedi.

BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA GÜVENCELER

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz bir biçimde ilerlediğini belirtti ve bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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