Abd Başkanı Trump, Zelenskiy ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. Cuma günü Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Trump’ın, bu toplantıda önemli konuları ele alması bekleniyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın yapacağı bu çevrim içi toplantıyı doğruladı. Yetkili, toplantının içeriği hakkında yaptığı açıklamada, Trump’ın, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelerek, Putin ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde mevcut durumu değerlendireceğini ifade etti.

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

