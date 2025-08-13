Abd Başkanı Trump, Zelenskiy ile Görüşecek

TOPLANTI GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. Cuma günü Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Trump’ın, bu toplantıda önemli konuları ele alması bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın yapacağı bu çevrim içi toplantıyı doğruladı. Yetkili, toplantının içeriği hakkında yaptığı açıklamada, Trump’ın, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelerek, Putin ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde mevcut durumu değerlendireceğini ifade etti.