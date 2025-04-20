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ABD Başkanı Umut Ediyor Anlaşma Olacak

TRUMP, RUSYA VE UKRAYNA’DAN ANLAŞMA BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna’nın bu hafta iki ülke arasındaki çatışmayı sonlandıracak bir anlaşma yapmasını umduğunu ifade ediyor. “Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar” diyen Trump, bu gelişme sayesinde her iki ülkenin de gelişmekte olan ABD ile büyük projelere başlayacağını ve böylece bir servet kazanacağını belirtti.

PUTİN’İN ATEŞKES İLANI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı dolayısıyla bir ateşkes ilan etmişti. Bu ateşkes eğer uzatılmazsa, bu gece yarısı yani 00.00’da sona erecek.

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