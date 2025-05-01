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ABD Başkanı Uyarıda Bulundu: Yaptırımlar Gelecek

TRUMP’IN YAPTIRIM UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan petrol veya petrokimya ürünü alan ülke ve bireyleri hedef alıyor. Trump, yaptığı açıklamada “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır” ifadesini kullanıyor.

İKİNCİL YAPTIRIM TEHDİDİ

Başkan Trump, “İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile hiçbir şekilde ticaret yapamayacaklar” diyor. Bu uyarı, ABD’nin İran’a yönelik sıkı yaptırım politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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