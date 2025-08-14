Haberler

ABD Başkanı Uzay Endüstrisini Güçlendirdi

TRUMP’TAN UZAY SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump, uzay alanındaki yükümlülükleri azaltmayı amaçlayan bir başkanlık kararnamesine imza attı. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, bu kararname ile uzay endüstrisini güçlendirmek için Ulaştırma Bakanı’na fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemeleri hızlandırma veya kaldırma talimatı verildi. Ayrıca, ABD’nin 2030 yılına kadar yeni uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırarak uzaydaki üstünlüğünü güçlendireceği vurgulandı. Bu hedef doğrultusunda, eski ve gereksiz olan ya da aşırı kısıtlayıcı kuralların yürürlükten kaldırılacağı ifade edildi.

TİCARİ LİSANSLARDA KOLAYLAŞTIRMA

Uzay sektöründeki ticari lisans ve izin süreçlerinin daha da kolaylaştırılacağı belirtildi. Açıklama kapsamında, Ticaret Bakanı’nın, Savunma ve Ulaştırma bakanlıkları ile NASA ile koordineli bir şekilde çalışarak uzay limanı projeleri için ilgili mevzuata uyum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi. Ayrıca, Uzay Ticaret Ofisi’nin doğrudan Ticaret Bakanı’na bağlanarak kurumsal önceliğinin artırılacağı ifade edildi. Bu adımlar, uzay endüstrisinin gelişimi ve rekabet gücünün artırılması açısından oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

