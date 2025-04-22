ABD Başkanından Çin’e Nazik Mesaj

ABD-ÇİN TİCARET İLİŞKİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifeleriyle ilgili olarak Çin’le olan ilişkilerinde sert bir tutum sergilemeyeceğini belirtti. Trump, “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” dedi. Oval Ofis’te gerçekleşen bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ile ilgili soruları yanıtlayan Trump, Çin’in sonunda bir gümrük anlaşması yapmak zorunda kalacağını ve bu konuya hazır olduklarını ifade etti.

TİCARET SAVAŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Trump, “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz. Herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor.” sözleriyle iletişimlerin devam ettiğini vurguladı. Gümrük tarifeleriyle ilgili olarak nasıl bir strateji belirleyeceği konusundaki soruya yanıt veren Trump, “Çin’e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar.” şeklinde konuştu. Devamında, anlaşma yapılmasının zorunlu olduğunu yineledi.

GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDAKİ VURGULAR

Trump ayrıca, Çin’e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını fakat sıfır da olmayacağını vurguladı. “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak.” şeklindeki açıklamaları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karmaşık doğasını ortaya koyuyor.