ABD Başkanının İlk Yurt Dışı Seyahati Önemli

ÖNEMLİ YURT DIŞI SEYAHATLERİ

Bir ABD başkanının ilk yurtdışı seyahatini seçmesi, önemli bir durum ve genellikle dış politika önceliklerini belirten bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Mayıs 2017’de Donald Trump, ABD başkanlarının genellikle önce Kanada, Meksika veya Avrupa’yı ziyaret etme geleneğini değiştirmişti. Trump, ilk yurt dışı gezi için petrol zengini Suudi Arabistan’ı tercih etti.

Beyaz Saray’daki ikinci başkanlık döneminde Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Körfez ülkelerine bir ziyaret planlıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni içeren bu gezi, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk yurtdışı gezisi olacak. Ancak, geçen ay Papa Francesco’nun cenazesine katılmak amacıyla Vatikan’a gitmesi gerekti. Körfez meseleleri uzmanı Ummanlı profesör Abdullah Baabood, Trump’ın Körfez liderleriyle güçlü ilişkiler kurmaya öncelik verdiğini, çünkü bu liderlerin bölgesel ve küresel nüfuzları ve ABD’ye yatırım yapma kapasiteleri olduğunu belirtiyor.

EKONOMİK ANLAŞMALARIN ÖNEMİ

Trump, Mart ayında bu ziyaretle ilgili dile getirdiği planında, zengin Arap ülkeleriyle ekonomik anlaşmalar yapmanın en büyük öncelik olduğunu vurguladı. Çeşitli Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan ve Orta Doğu’daki diğer alanlarda ekipman üretiminde yüzlerce milyar dolarlık anlaşmalar yapması için adımlar atmayı hedefliyor. Profesör Baabood, Körfez ülkelerinin mali rezervleri ve yatırım potansiyelleri ile küresel ekonomide önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Trump, 2017’deki 110 milyar dolarlık askeri teçhizat satışı dahil 450 milyar dolardan fazla değer taşıyan anlaşmalardan bahsediyordu ve bu sefer Suudi Arabistan’dan daha büyük bir yatırım çekmeyi amaçlıyor.

GÜVENLİK VE SAVAŞ SONRASI PLANLAR

ABD’nin dış politikasının en öncelikli konuları arasında yer alan savaş sonrası Gazze’nin inşası ve İran ile olan meseleler, Trump’ın gündeminin başında duruyor. Trump, daha önce Gazze’nin “Orta Doğu’nun Rivierası” haline getirilmesi için planlar yaptığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması için Körfez ülkelerinden yardım talep etmesi bekleniyor. Trump, içerideki ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak bu zengin ülkelerle ilişkilerini artırmayı fırsat olarak görüyor.

İRAN VE BÖLGESEL ETKİNLİKLER

Trump, nükleer anlaşma konusunda İran’a karşı askeri bir çözüm yöntemi belirtebileceğini ifade ediyor. Her iki taraf da savaş istemiyor gibi görünse de, Umman, Tahran ile Washington arasında görüşmelere arabuluculuk yapıyor. Suudi Arabistan ise, ABD ve Rusya arasında yapılacak diplomatik görüşmelerde önemli bir arabulucu konumunda yer alıyor. Rusya’nın 2022 yılındaki Ukrayna işgalinden bu yana, Suudi Arabistan’daki toplantılar Batı’nın Moskova’yı izole etme çabalarının sonunu getirebilir.

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE GELECEK ANLAŞMALAR

Körfez ülkelerinin güçlü mali yapıları ve geniş petrol rezervleri nedeniyle büyük politik ve ekonomik nüfuza sahip olduğuna dikkat çeken Baabood, Trump’ın iki döneminin de bu ülkelerle ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtiyor. Trump’ın ve Suudi Arabistan’ın gelecekteki ilişkilerinin, özellikle Filistin meselesi gibi tartışmalı konular göz önünde bulundurulduğunda daha da önemli bir hâl alabileceği düşünülüyor.