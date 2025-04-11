ABD Bitcoin Madenciliği Zorluklarla Yüzleşiyor

ABD’DE BİTCOİN MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE BELİRSİZLİK

ABD Bitcoin madencilik sektörü, Trump yönetiminin belirsiz tarife politikalarına ayak uydurmaya çalışıyor. 8 Temmuz’a kadar ağır karşılıklı tarifeleri duraklatan Başkan Donald Trump, buna rağmen Çin dışında birçok ülkeye minimum yüzde 10 tarife uygulamayı sürdürüyor. Bu durum, sektörde uzun vadeli planların yapılmasını zorlaştırırken, şirketlerin uluslararası pazarlara yönelmesine neden oluyor.

SEKTÖRDEKİ DEZAVANTAJLAR

ABD’li Bitcoin madencilik firmaları, Trump yönetiminin yeni tarife kararları karşısında stratejik hareketlerini yeniden gözden geçiriyor. Hashlabs CEO’su Jaran Mellerud, yüzde 10’luk verginin önceki tarifelerden çok daha hafif olduğunu ancak ABD’li madencilerin yurtdışındaki rakiplerine göre “açık bir dezavantaja” sahip olduğunu belirtiyor. Mellerud, ABD’nin temel tarifelerinin “ABD’de madenciliği kârsız hale getirecek kadar yeterli olmadığını ancak sermaye harcamalarını kesinlikle artırdığını ve yeni yatırımların uzun vadeli uygulanabilirliğini etkilediğini” sözlerine ekliyor.

KISA VADELİ ARTIRIM BEKLENTİLERİ

Söz konusu belirsizlik nedeniyle sektör uzmanları, madencilerin olası tarife artışlarından kaçınmak için hızlı hareket ettikçe, makine ithalatında kısa vadeli bir artış yaşanmasını öngörüyor. Luxor Technology’nin operasyon müdürü Ethan Vera, kripto madencilik cihazlarında fiyat artışının yaşandığını doğruladı. ABD’li madenciler, 90 gün içinde daha fazla artış beklenmeden makine alımına devam ederken, ABD’ye gelen makinelerin fiyatları ve yurtiçi montaj sözleşmeleri maliyetlerinde de artış gözleniyor.

TARİFELERDE GEÇİCİ RAHATLAMA

Trump, 2 Nisan’da dünya genelinde en büyük üç madencilik cihazı üreticisine ev sahipliği yapan ülkeler olan Tayland, Endonezya ve Malezya’ya sırasıyla yüzde 36, yüzde 32 ve yüzde 24 oranında tarifeler uygulamıştı. Şu anki tarife duraklatmaları sektöre geçici bir rahatlama getirse de Blockchain teknolojisi ve madencilik sektörü için uzun vadeli belirsizlik devam ediyor. Mellerud, “Madencilerin ihtiyaç duyduğu şey, öngörülebilirlik ve istikrarlı kurallar. Her birkaç ayda bir politika değişikliği istemiyorlar” diyor.

BÜYÜME PLANLARINDA GÖZDEN GEÇİRME

Bu belirsizlik, ABD merkezli madencilik operasyonlarının büyüme planlarını tekrar değerlendirmelerine neden oluyor. Luxor’un Vera’sı, politika değişikliklerinin “kesinlikle büyümeye zarar vereceğini” ve şirketin stratejisini yeniden düşünmek zorunda kaldıklarını, uluslararası pazarları değerlendirmek zorunda kaldıklarını aktarıyor. Trump’ın başkanlık kampanyası süresince tüm Bitcoin’in “ABD’de üretilmesini” desteklemesi ve ailesinin “American Bitcoin” madencilik girişimine ortak olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte Vera’ya göre, kripto madencilik endüstrisi Trump yönetimi için “yüksek öncelik” taşımıyor.