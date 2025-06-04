Abd, Bm Güvenlik Konseyi’nde Veto Etmiştir

ABD, GAZZE İÇİN ATEŞKES TALEBİNİ VETO ETTİ

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde derhal ve koşulsuz bir ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etti. Bu durum, bölgedeki gerginliğin daha da artmasına neden olabiliyor.

GÜVENLİK KONSEYİNİN TUTUMU

Güvenlik Konseyi’nde alınan bu karar tasarısının veto edilmesi, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. Birçok ülke, ateşkesin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor. Gazze’deki insani duruma dair endişeler artarken, ateşkes talebi hala geçerliliğini koruyor.

BÖLGEDEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Veto kararının ardından, bölgedeki durumun ne yönde ilerleyeceği merak konusu oluyor. Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların durumu, dünya genelinde çeşitli tepkilere neden olabiliyor. Bu noktada, uluslararası toplumun nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.