Abd, Bm Güvenlik Konseyi’ni Veto Etti

ABD’NİN VETOSU VE SONUÇLARI

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto ediyor. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

İSRAİL’İN SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden zorla güney bölgelerine göç ettirilen Filistinlilerin, evlerine dönüşüne izin vermeyeceğini duyuruyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden, Filistinlilerin zorla göç ettirildiği kuzey bölgelerine ait bir harita paylaşarak bu bölgenin bloklara ayrıldığını ve kırmızıyla işaretlendiğini gösteriyor.

KALICI İŞGAL PLANI

Adraee, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya gibi yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Daha önce, İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmeyi amaçlayan kapsamlı saldırılara başladığını açıklamıştı.

TAHLİYE EMİRLERİ VE STRATEJİLER

İsrail, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için bir saldırı planı uygulamaya koyuyor. Bu plan çerçevesinde, Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürmek için sık sık “tahliye emirleri” yayımlıyor. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.