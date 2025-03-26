ABD Bombardımanı Yemen’de 25 Sivil Öldürdü

YEMEN VERİ PROJESİ’NDEN BOMBAARDIMAN RAPORU

Yemen’de savaşla ilgili verileri toplayan bağımsız bir araştırma kuruluşu olan “Yemen Veri Projesi”, ABD’nin 15-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla ilgili önemli veriler paylaştı. Kuruluşun raporuna göre, sadece bu süre zarfında 4’ü çocuk olmak üzere toplam 25 sivil yaşamını yitirdi.

HAFTALIK BOMBAARDIMAN BİLANÇOSU

Yanı sıra, gerçekleşen 38 hava saldırısında en az 28 sivilin yaralandığı da bildirildi. Açıklamada, “Bu, Ocak 2022’den beri Suudi Arabistan ve BAE’nin düzenlediği hava saldırılarından bu yana en ağır ve en ölümcül hafta oldu” denildi. En fazla can kaybı, 16 Mart’ta Qahzah As Safra bölgesinde meydana geldi. Burada 4’ü çocuk olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SİVİL YERLEŞİMLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Yapılan açıklamada, saldırıların yüzde 55’inin sivil yerleşim alanlarına yönelik gerçekleştirildiği vurgulandı. Bunun yanında tıbbi depolama tesisleri, sağlık merkezleri, okullar, düğün salonları, yerleşim alanları ve çadırların hedef alındığı ifade edildi.