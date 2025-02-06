ABD Borsaları Pozitif Açılış Yaptı

POZİTİF BAŞLANGIÇ

ABD borsaları, yatırımcıların şirket bilançoları ve ekonomik verileri değerlendirdiği yeni işlem gününe olumlu bir başlangıç yaptı. New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 44.941,57 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,20 artarak 6.073,56 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,12 primle 19.716,44 puana ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Şubat’ta Meksika, Kanada ve Çin’e uyguladığı tarifelerle meydana gelen ticaret gerilimleri bir ölçüde azaldı. Trump, Meksika ve Kanada’ya yönelik tarifeleri, sınır güvenliği önlemlerinin artırılması şartıyla bir ay erteledi. Çin’in de misilleme tarifelerinde temkinli davranması, piyasalardaki endişeleri azalttı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI VERİLERİ

Piyasalarda dikkatler, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen iş gücü piyasası verilerine çevrildi. Son verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 1 Şubat ile biten haftada 11 bin kişi artarak 219 bine ulaştı ve bu rakam beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı iş gücü verimliliği ise 2023’ün son çeyreğinde yüzde 1,2 artışla tahminlerin altında kaldı. Fed’in takip ettiği enflasyon göstergelerinden birim emek maliyeti yüzde 3 yükseldi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Trump yönetiminin politikalarına yönelik belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını mevcut seviyede tutmayı tercih ettiğini ifade etti.

ŞİRKET BİLANÇO ETKİLERİ

Şirket bilançoları, piyasaları etkilemeye devam ediyor. Honeywell’in yeni bölünme kararı ve zayıf tahminleri, hisselerini yüzde 4’ün üzerinde düşürdü. Ford’un elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar beklentisi, hisselerinde yüzde 6’dan fazla kayba yol açtı. Qualcomm da patent lisanslama alanındaki satış artışı beklemediğini duyurduktan sonra yüzde 4’ten fazla değer kaybetti. Öte yandan, ilaç devi Eli Lilly’nin kar rakamlarının beklentileri aşması, hisselerini yüzde 1’in üzerinde yükseltti. Philip Morris’in güçlü finansal sonuçları ise hisselerine yüzde 7’den fazla değer kazandırdı.