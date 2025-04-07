ABD Borsaları Sert Düşüş Yaşadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri ile Çin’in vereceği karşılığın dünya borsalarında büyük çöküşler meydana getirdiği öğrenildi. Asya borsalarında ciddi düşüşler görülürken, Avrupa borsaları da pandemiden bu yana en keskin düşüşü yaşadı. ABD piyasaları sabah saatlerinde ciddi kayıplarla açıldı. Peki, ABD borsası gerçekten çöküşe geçti mi? ABD borsasının bu düşüşünün ardında yatan sebepler neler?

ÇİN’İN KARŞI HAMLESİ VE PİYASALARDAKİ ETKİSİ

Cuma günü gerçekleşen Çin’in karşılık verme hamlesi, küresel borsa piyasaları üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin bu konuda adım atacağına dair yapılan haberler, küresel piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri daha da körükledi. Yaşanan bu gelişmeler, küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı ve ABD’nin resesyona gireceği korkularını artırarak küresel hisse senedi piyasalarında satış dalgasına yol açtı. Trump’ın tarife kararında geri adım atmaması ‘kara pazartesi’ endişelerini de beraberinde getirirken, Asya, Uzak Doğu ve Avrupa piyasalarının ardından merakla beklenen ABD piyasası da düşüşle açıldı.

S&P 500 VE DİĞER ENDİKSLERDEKİ DÜŞÜŞ

NBC’nin aktardığına göre S&P 500 endeksi %4’lük bir düşüşle güne başladı ve daha önceki zirve noktasından %20’den fazla kayıp vererek resmen “ayı piyasası” bölgesine girmiş oldu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise %4,5’ten fazla değer kaybederek dikkat çekti. Dow Jones Sanayi Endeksi de %3,78 oranında 1.200 puanlık bir düşüş yaşadı. Nasdaq 100, %3,78 değer kaybıyla 16.743,54 puandan işlem görmeye başladı.

BİST 100 HİSSE SENEDİ ENDİKSI

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, haftaya %2,80 oranında bir düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Endeks günün ilk yarısında %2,65 daha değer kaybederek 9.131,34 puana geriledi. Bu durumda, piyasalarda yaşanan çalkantılar, yatırımcılar için büyük belirsizlikler yaratmaya devam ediyor.