ABD Borsası Faiz Kararı Öncesi Düştü

DÜŞÜŞLE BAŞLAYAN NEW YORK BORSA GÜNÜ
New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde düşüşle güne başladı. Açılışta Dow Jones endeksi %0,07 azalarak 44.819,55 puana, S&P 500 endeksi %0,16 kayıpla 6.057,70 puana, Nasdaq endeksi ise %0,19’luk gerileme ile 19.695,68 puana düştü. Yatırımcılar, Fed’in politika faizini sabit tutacağına kesin gözle bakarken, karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara odaklandı. Piyasalar, gelecekte atılacak adımlara dair ipuçları peşinde.
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