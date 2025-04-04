ABD Borsası Trump Kararıyla Düşüşte

ABD’DE TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ HAKİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yeni gümrük verileri kararı, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu durum, 185 ülkeyi kapsayan kararın ‘yeni ticaret savaşı’ endişelerini artırmasına yol açtı. Air Force One uçağında basın mensuplarına yönelik açıklama yapan Trump, ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelerin piyasalarda “sert düşüşün beklenebileceğini” dile getirdi. Ve bu tahmin gerçeğe dönüşerek belirgin düşüşler yaşandı.

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, Trump’ın duyurduğu tarifelerin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceği korkusuyla günü önemli düşüşle tamamladı. ABD Doları, bu açıklamanın ardından yılın en kötü günlerinden birini geçirdi. Dolar endeksi 102 seviyesinin altına gerileyerek altı ayın en düşük seviyesine düştü. Dolar, özellikle yen ve frank gibi güvenli liman para birimleri karşısında değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise yüzde 2 civarında bir artış gösterdi ve 1.11 düzeyine ulaştı.

PETROL PİYASALARINA ETKİSİ

Brent ham petrol vadeli işlemleri, yüksek ABD tarifeleri sonrası riskten kaçış eğilimleriyle dün öğle saatleri itibariyle yaklaşık yüzde 6.5 değer kaybederek varil başına 70 dolara geriledi. Amerikan ham petrolü de yüzde 7 düşüşle 66.7 dolara kadar düştü. Bu durum, piyasada ciddi belirsizlikler yaratarak tepkilere neden oldu.

TRUMP: “HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR”

Trump, New York borsasının beklenen düşüşünü değerlendirirken, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak.” ifadesini kullandı. Ekonomiyi, ameliyat gerektiren ağır bir hasta olarak tanımlayan Trump, “Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak.” dedi. Ayrıca, ABD’de üretim yapmak isteyen şirketlerin ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım yapacağını savundu.

GENİŞ ÇAPLI TARİFELERİN ETKİSİ

Trump, gümrük vergilerinin geniş kapsamlı etkilerine dikkat çekerek, imzaladığı kararnamede ABD’ye ithal edilen ürünlere daha önce örneği görülmemiş tarifeler getirildiğini bildirdi. Ülkenin başlıca ticaret ortaklarına getirilecek tarifeler; Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26 ve Güney Kore’ye yüzde 25 oranında olacak. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya gibi ülkeler için ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Bu durumun, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının başlamasına neden olabileceği endişelerini artırdığı ifade ediliyor.