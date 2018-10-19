ABD: Bunun bedeli olur

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Başkan Yardımcı Pence, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında peşi sıra açıklamalarda bulundu. Pence, “Bu soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde” açıklamasını yaptıktan sonra, Pence “Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa, bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’a, “Cemal Kaşıkçı soruşturması konusunda ABD’nin Suudi Arabistan’a birkaç gün daha süre vermesi gerektiğini söylediğini” açıkladı.

Bakan Pompeo, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yaptığı Kaşıkçı görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini belirten Pompeo, ABD’nin ortaya çıkacak sonuçlara göre hareket edeceğini vurguladı.

“BİRKAÇ GÜN DAHA VERMEMİZ GEREKİYOR”

Pompeo, “Başkan Trump’a, onlara (Suudilere) birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim, böylece biz de gerçekleri tam olarak anlayabiliriz. Ondan sonra bu konuda vereceğimiz karşılığa ilişkin karar verebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde muhataplarıyla Kaşıkçı konusundaki taahhütlerini konuştuğunu dile getiren Pompeo, “Türkler ve Suudiler, Kaşıkçı’nın kaybolmasını ciddiye alıyor. ABD olarak Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere ve Suudilere de ilettik.” ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan’ın bu konuda Türkiye’nin kendi soruşturmasını ciddi şekilde yürüttüğünü ve sonuçları Suudilerle de paylaşacaklarını söylediğini ifade etti.

Suudi Arabistan’ın soruşturmasının sonuçlarını bekleyip göreceklerine dikkati çeken Pompeo, “Hepimiz Suudi Arabistan’ın atacağı adımı göreceğiz. Ondan sonra (Suudilerin soruşturmasının) güvenilir olup olmadığıyla ilgili bir karar verme şansımız olur. Gerçekler ortaya çıksın, ABD buna göre kararını verecektir.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, salı günü Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edilmişti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE’TEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yaptığı açıklamada, “Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa, bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır.” dedi.

Pence, ABD’nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını cevaplarken şu ifadeleri kullandı:

“Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan (Donald Trump) kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır.”

İki gün önceki açıklamasında da Pence, “Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız.” değerlendirmesini yapmıştı.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesine yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

NTV