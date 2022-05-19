ABD Büyükelçiliği’nden ‘CHP mitingi’ uyarısı

ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' ile ilgili uyarı geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, İstanbul’da düzenlenen CHP mitingi ile ilgili uyarıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarını gündeme getirmiş, ‘Milletin Sesi’ adını verdiği mitingler düzenleyeceğini duyurmuştu. Mersin’de 4 Aralık’taki ilk miting sonrası Kılıçdaroğlu’ndan nisan ayında konuya ilişkin ikinci bir açıklama yapıldı. CHP, hava şartları nedeniyle ertelendiğini iddia edilirken mitingin 21 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bursa’daki mitingin yerinde de değişiklik yapıldı. Kaftancıoğlu hakkında hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, İstanbul’da miting yapacağını duyurdu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de yapılması planlanan mitingle ilgili uyarıda bulundu. Büyükelçilik internet sitesinden Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik uyarı yaptı. Açıklamada, “21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de CHP’nin miting düzenlemesi planlanıyor.

CHP MİTİNGİ UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının.” ifadeleri kullanıldı.