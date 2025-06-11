Abd Büyükelçisi Barrack: Şara Hedef Olabilir

SURİYE YENİ YÖNETİMİN GÖRÜŞMELERİ

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, yeni yönetim ülkeyi kalkındırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomatik faaliyetler kapsamında birçok ulusu ziyaret ederken, Şara hakkında kayda değer bir yorum geldi.

RADİKAL GRUPLARLA TAHKİK İDDİASI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed Şara’nın “kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının” onu radikal grupların hedefi yapabileceğini belirtti. Barrack, Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, “Şara’nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız.” ifadesini kullandı.

ÇIKARLARDAKİ ORTAKLIK

Barrack, devrim sürecinde Ahmed Şara ile birlikte savaşan ve şu an ulusal orduya entegre edilmeye çalışılan yabancı savaşçıların, terör örgütü DEAŞ gibi gruplar tarafından yeniden radikalleştirilmek istendiğini savundu. Şara’yı, “Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış” bir lider olarak tanımlayan Barrack, Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarıyla ilgili eleştirileri önemsemediğini belirtti. Barrack, “Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLAR VE BEKLENTİLER

Barrack, Şara’nın çeşitli etnik ve dini toplulukların, özellikle Hristiyan, Alevi, Kürt ve Dürzilerin haklarını güvence altına alma sözü verdiğini vurguladı. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında herhangi bir koşulun olmadığını ancak bazı beklentilerin bulunduğunu kaydetti. “Bunlar arasında Filistinli militanlara karşı daha sert tutum alınması, DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin Abraham Anlaşmaları’na katılma yönünde atılacak adımlar bulunuyor” dedi.

İSRAİL VE SURİYE İLİŞKİLERİ

Barrack, İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki gerilimi ele alarak, “İki ülke arasında bir gün ilişkilerin normalleşebileceğine dair işaretler var. İsrail, Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’nin güneyinde askeri faaliyetlerini artırdı ve Golan Tepeleri’ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdi.” ifadesini kullandı.

ASKERİ ÇATIŞMA RİSKİ

İsrail ve Şara yönetiminin doğrudan bir diyalog içinde olmamasına rağmen “sessiz bir anlayışla” hareket ettiklerini söyleyen Barrack, “Her iki tarafın da bu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız.” dedi.