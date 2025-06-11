Abd Büyükelçisi Barrack: Şara, Hedef Olabilir

YENİ YÖNETİMİN KALKINDIRMA ÇABALARI

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından, yeni yönetim ülkeyi kalkındırma çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomatik faaliyetleri kapsamında birçok ülkeyi ziyaret ederken, bu ziyaretler üzerine önemli bir değerlendirme yapıldı.

BARRACK’TAN RADİKAL GRUP UYARISI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed Şara’nın “kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının” onu radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ifade etti. Al-Monitor’a verdiği demeçte, “Şara’nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız.” diye belirtti.

ÇIKARLARIN ÖRTÜŞMESİ

Barrack, devrim sürecinde Şara ile birlikte savaşan ve şu anda ulusal orduya entegre edilmeye çalışılan yabancı savaşçıların, terör örgütü DEAŞ gibi gruplar tarafından yeniden radikalleştirilmeye çalışıldığını savundu. Şara’yı “Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış” bir lider olarak tanımlayan Barrack, Suriyeli liderin geçmişteki bağlantılarına yönelik eleştirileri göz ardı ettiğini belirtti. “Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

YAPTIRIMLARDAKİ BEKLENTİLER

Barrack, Şara’nın farklı etnik ve dini toplulukların, özellikle Hristiyan, Alevi, Kürt ve Dürzilerin haklarını güvence altına alma sözü verdiğini hatırlattı. Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında herhangi bir koşul olmadığını, ancak beklentilerin bulunduğunu ifade eden Barrack, bu beklentiler arasında Filistinli militanlara karşı daha sert tutum alınmasının, DEAŞ ile mücadelenin ve Suriye’nin Abraham Anlaşmaları’na katılması gibi adımların bulunduğunu söyledi.

İSRAİL-SURİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Barrack, İsrail ve Suriye yönetimleri arasındaki gerilime de dikkat çekerek, “İki ülke arasında bir gün ilişkilerin normalleşebileceğine dair sinyaller var.” dedi. İsrail’in Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’nin güneyindeki askeri faaliyetlerini artırdığını ve Golan Tepeleri’ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

ASKEERİ ÇATIŞMALARA DİKKAT

İsrail ve Şara yönetimi arasında doğrudan bir diyalog bulunmamasına rağmen “sessiz bir anlayışla” hareket ettiklerini vurgulayan Barrack, “Her iki tarafın da şu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız.” dedi.