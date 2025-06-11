Abd Büyükelçisi Barrack: Şara Radikal Hedef

SURİYE’DE YENİ YÖNETİMİN ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Suriye’de Beşar Esad rejiminin düşüşüyle birlikte yeni yönetimin ülkenin kalkınması için yaptığı çalışmalar sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomatik faaliyetler kapsamında pek çok ülkeyi ziyaret etmekte ve bu süreçte önemli değerlendirmeler devreye giriyor.

RADİKAL GRUPLAR MENFAATLERİNE HEDEF OLABİLİYOR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed Şara’nın “kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının” onu radikal grupların hedefi haline getirebileceğini öne sürdü. Al-Monitor’a yaptığı açıklamalarda, “Şara’nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇIKARLARDAKİ UYUMLULUK ÖNE ÇIKIYOR

Barrack, devrim döneminde Şara ile birlikte mücadele veren ve şu anda ulusal orduya katılmaya çalışılan yabancı savaşçıların terör örgütü DEAŞ tarafından radikalleştirilme çabası içinde olduğunu iddia etti. Şara’yı “Zeki, kendine güvenen ve odaklanmış” bir lider olarak tanımlayan Barrack, eleştirilerin Şara’nın geçmiş bağlantılarına yönelik olduğunu, ancak “Bugün çıkarlarımız onun çıkarlarıyla örtüşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

YAPTIRIMLARDA BEKLENTİLER MEVCUT

Barrack, Şara’nın farklı etnik ve dini toplulukların, özellikle Hristiyan, Alevi, Kürt ve Dürzi haklarını güvence altına alma taahhüdünü hatırlattı. Suriye’ye yönelik yaptırımlarla ilgili herhangi bir koşul olmamakla birlikte, beklentilerin bulunduğunu vurguladı. Bu beklentiler arasında “Filistinli militanlara karşı daha sert bir tutum alınması, DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin Abraham Anlaşmaları’na katılması” gibi maddeler yer almakta.

İSRAİL İLE SURİYE ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Barrack, İsrail ile Suriye yönetimi arasındaki gerginliklere atıfta bulunarak, “İki ülke arasında bir gün ilişkilerin normalleşmesine yönelik sinyaller var. İsrail, Esad’ın düşüşünden bu yana Suriye’nin güneyinde askeri eylemlerini artırarak Golan Tepeleri’ndeki 400 kilometrekarelik tampon bölgeyi kontrol altına aldı” şeklinde konuştu.

ASKERİ ÇATIŞMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail ve Şara yönetimi doğrudan bir iletişim içerisinde olmamalarına rağmen “sessiz bir anlayışla” hareket ettiklerini belirten Barrack, “Her iki tarafın da bu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız” dedi.