Abd Büyükelçisi Barrack: “Trump’ın Amacı, İttifakı Güçlendirmek.”

YENİ BÜYÜKELÇİNİN AMACI

ABD’nin Ankara’ya atanan yeni büyükelçisi Barrack, “ABD Başkanı Trump’ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak” açıklamasında bulundu. Barrack’ın bu ifadeleri, iki ülkedeki ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ADIMLAR

Yeni büyükelçi, Türkiye ile Amerika arasındaki bağları güçlendirmek için gereken adımları atmanın önemine değindi. Barrack, bu ilişkilerin her iki ülke için de hayati olduğunu vurguladı. “İkili ilişkilerin iyileşmesi ve pekiştirilmesi, aynı zamanda uluslararası güvenlik açısından da kritik bir unsur” ifadeleriyle, önceliklerinin bu olduğunu belirtti.

GELECEK FIRSATLARI

Yeni dönemde, iki ülke arasında işbirliğini artırmaya yönelik fırsatların değerlendirileceği belirtiliyor. Barrack, diplomatik ilişkilerin artırılması gerektiğini ve bunun, her iki tarafın da yararına olacağını ifade etti. Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini hızlandırmak, her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda stratejik bir öncelik haline geliyor.