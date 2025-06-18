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ABD Büyükelçisi İran Füze Saldırısını Açıkladı

Tahliye Çalışmaları Devam Ediyor

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sebebiyle İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye sürecinin devam ettiğini bildirdi. Huckabee, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçilik tarafından bu süreçte tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Kayıt İşlemleri Başladı

Büyükelçi, tahliye işlemleri için kayıt işlemlerinin başladığını duyurdu. Bu, İsrail’den ayrılmak isteyen tüm ABD vatandaşları için önemli bir gelişme olabiliyor. Huckabee’nin açıklamaları, mevcut durumun güvenliğini artırmaya yönelik adımların atıldığını gösteriyor.

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