ABD Büyükelçisi Özür Diledi, Açıklama Yaptı

ÖZÜR DİLERKEN YANLIŞ ANLAŞILDI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz gün Lübnan’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yönelik kullandığı “hayvani” ifadesi için özür diledi. Barrack, “Basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GAZETECİLERİ AZARLADI

Beyrut’ta bir röportaj sırasında Barrack, “Hayvan” kelimesinin hakaret amaçlı kullanılmadığına dikkat çekerek, herhangi bir kazanın yol açtığı sıkıntıları işaret etti. Özellikle, “Sadece ‘biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım’ diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bu ifadeyi kullanmam yakışıksız bir durum oldu” diye belirtti. Ayrıca, “Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz” diyerek gazetecilere uyarıda bulundu.

LÜBNAN BASKISI TEPKİ GÖRDÜ

Barrack’ın sözleri Lübnan basınında büyük yankı buldu. Açıklamaları, sosyal medyada “ırkçı” olarak yorumlandı. Gazeteci Hala Jaber, Barrack’ı sert bir dille eleştirerek, “Barrack 19’uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut’a giriyor, Lübnanlı gazetecilere ‘hayvani’ diyor. Bize ‘medeniyet’ dersi veriyor ve tüm suçu ‘bölgemize’ atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz” ifadelerini kullandı.