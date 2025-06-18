Abd Büyükelçisi Tahliye Çalışmalarını Duyurdu

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN TAHLİYE ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye işlemlerinin sürdüğünü duyurdu.

Tahliye Uçuşları VE GEMİ SEFERLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Huckabee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, büyükelçiliğin, İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, tahliyeler için kayıt işlemlerinin başladığını da aktardı.