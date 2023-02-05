Çin’e ait olduğu iddia edilen ve ABD hava sahası üzerinde uçuş yapan yüksek irtifa istihbarat balonu vuruldu.

ABD semalarındaki Çin “casus balonu” Amerikan karasularında Atlantik okyanusu üzerine çıktığında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürüldü.

“Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde” olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın çıkarılması çalışmaları devam ediyor.

Balonun düşürülmesi operasyonu için yerel saatle 13.50’de ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), “Savunma Bakanlığının güvenlik çabalarını desteklemek için” Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki üç havaalanından kalkış ve varış seferlerini durdurduğunu, hava sahasının da uçuşa kapatıldığını açıklamıştı.

BIDEN: EN UYGUN ZAMANI BEKLEDİK

ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü, mümkün olan en kısa sürede ABD semalarındaki Çin “casus balonunun” düşürülmesi için talimat verdiğini ancak kimseye zarar vermemek için uygun zamanı beklediklerini söyledi.

Biden, Washington’daki Maryland hava alanında uçaktan indikten sonra ABD hava sahasındaki Çin’e ait “casus balonun” düşürülmesine ilişkin konuştu.

“Çarşamba günü balonla ilgili bilgilendirildiğimde, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) onu mümkün olan en kısa sürede düşürmeleri talimatını verdim.” diyen Biden, balon anakara üzerindeyken kimseye zarar vermemek için Savunma Bakanlığının “en iyi zamanı” beklediğini söyledi.

Biden, balonun düşürülmesi için en iyi zamanın balon 12 millik karasuları sınırları içerisindeyken olduğunu belirtti ve operasyonu gerçekleştiren askerleri tebrik etti.

KANADA’YA TEŞEKKÜR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Çin’e ait yüksek irtifa gözetleme balonunun, bugün öğleden sonra Başkan Biden’ın talimatıyla, ABD Kuzey Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Güney Carolina karasuları üzerinde vurularak başarıyla düşürüldüğünü bildirdi.

“Çin tarafından ABD anakarasındaki stratejik bölgeleri gözetlemek amacıyla kullanılan balon, ABD karasularının üzerine düşürüldü.” diyen Austin, Biden’ın çarşamba günü, Amerikalıların yaşamlarını riske atmayacak şekilde balonun uygun bir güzergaha geçtiğinde düşürülmesi talimatını verdiğini aktardı.

Austin açıklamasında, Kuzey Amerika’dan geçerken balonun Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından izlenmesine ve analizine katkılarından ötürü Kanada’ya teşekkür etti.

Savunma Bakanı, “Bugünkü planlı ve meşru eylem, Başkan Biden ve onun ulusal güvenlik ekibinin, Çin’in egemenliğimizi kabul edilemez ihlaline etkili bir şekilde yanıt verirken, Amerikan halkının asayiş ve güvenliğini her zaman ön planda tutacağını gösteriyor” diye konuştu.

ABD İLE ÇİN ARASINDA “CASUS BALONU” KRİZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2 Şubat’ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer balonun Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri ise “Çin’in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz.” demişti.

Balon krizi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat’ta Pekin’e yapacağı ziyareti erteleyeceğini açıklamıştı.