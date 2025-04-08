ABD-Çin Ticaret Gerilimi Kripto Piyasalarını Etkileyebilir

ABD-ÇİN TİCARET GERİLİMİ VE KRİPTO PİYASALARI

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeni bir evreye girmesi, kripto para piyasaları açısından önemli bir tetikleyici olabiliyor. Hayes, Çin Halk Bankası’nın (PBOC) uyguladığı para politikasının, geçmişte olduğu gibi, 2013 ve 2015 yıllarında yatırımcıların sermayesini Bitcoin’e kaydırmalarına sebep olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, 7 Nisan’da ABD başkanının ek tarifeleri artırmayı vaad etmesi ve Çin’in “sonuna kadar savaşacağız” açıklamasıyla daha da dikkat çekici bir hal alıyor. BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes, 8 Nisan’da X platformunda yaptığı paylaşımda, PBOC’nin kripto piyasalarındaki boğa trendini yeniden canlandırabileceğini belirtiyor. Hayes, Çin’in para birimini değer kaybettirme olasılığının, sermaye akışını Bitcoin yönünde etkileyebileceğinin altını çiziyor.

PARA POLİTİKALARI VE TARİHSEL VERİLER

“Eğer Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) değilse, Çin Halk Bankası (PBOC) bize Yahtzee malzemelerini verecek.” diyen Hayes, benzer durumların 2013 ve 2015 yıllarında yaşandığını ve 2025’te de benzer bir etkinin gerçekleşebileceğini vurguluyor. Bu görüşü destekleyen Bybit kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, Çin’in tarifelere karşı yuanın değer kaybetmesine yönelik çabalarının olacağını ifade ediyor. Tarihsel veriler ise bu teorileri kısmen doğruluyor. Ağustos 2015’te, Çin yuanı ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybetmiş ve bu düşüş, son yılların en büyük tek günlük kaybı olarak kaydedilmiştir. Bu süreçte Bitcoin’e olan ilgi artsa da, bu durum ile doğrudan bir nedensel ilişki bulunup bulunmadığı tartışmalı durumda.

ÇİN YATIRIMCILARININ DAVRANIŞI VE KRİPTO PAZARI

Ağustos 2019’da yuanın ABD doları karşısında sembolik 7:1 oranının altına inmesi, Bitcoin fiyatlarında gözle görülür bir artışa yol açtı. Bazı analistler, Çinli yatırımcıların mülklerini korumak amacıyla Bitcoin’i bir koruma aracı olarak kullandıklarını ve bu durumun fiyatlarda yüzde 20’lik bir artışa yol açtığını ileri sürüyor. Kripto varlık yöneticisi Grayscale’in 2019 tarihli raporuna göre, Çin yuanındaki değer kaybı o dönemde Bitcoin piyasaları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Analistler, varlıklı Çinli bireylerin ülkedeki sermaye kontrollerinden kaçınmak ve servetlerini hükümet erişiminin dışına taşımak için kripto paraları tercih ettiğini belirtmektedir. Para birimindeki değer kayıpları, merkez bankalarına duyulan güvenin sarsılmasına sebep olarak, Bitcoin gibi merkeziyetsiz alternatiflere olan ilgiyi artırabiliyor.