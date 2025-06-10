ABD-Çin Ticaret Müzakereleri, Bitcoin’i Yükseltti

TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI CANLANDIRIYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda büyük bir yükseliş dalgasını başlattı. Görüşmelerin olumlu seyrinin yatırımcıların risk alma isteğini artırmasıyla birlikte, piyasanın lideri olan Bitcoin 110 bin 587 dolara yükselerek yeni bir rekorun eşiğine geldi. Bitcoin’in piyasa değeri bu artışla beraber 2,19 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterirken, Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 4,1 değer kazandı. Ethereum, yüzde 6 üzerinde bir artış kaydederken, Dogecoin ise yüzde 5,6 oranında gelişim gösterdi. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43 seviyesinde bir artış ile 119 milyar dolara ulaştı ve bu durum altcoin piyasasında da olumlu bir etki yarattı.

Opsiyon piyasasında da dikkat çeken bir yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşırken, son 24 saatlik işlem dağılımı da benzer bir tablo sunuyor. İşlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönlü gerçekleştirildi. Bu oranlar, yatırımcıların Bitcoin’den kısa vadede yukarı yönlü hareket beklediklerini ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma olasılığını artırırken, yatırımcılar açısından da önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyrinin ve makroekonomik göstergelerin, kripto para piyasalarının gelecekteki yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında yer alacağı öngörülüyor.