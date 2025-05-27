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Abd, Covid-19 Aşısını Durdurdu

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KOVİD-19 AŞILARIYLA İLGİLİ YENİ KARAR

 

ABD, Covid-19 aşıları konusundaki önlemlerini yeniden gözden geçirdi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, aşıların geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

 

 

Kennedy, sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Covid-19 aşısının “önerilen aşılar” listesinde yer almayacağını belirtti. Bakan, yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır.” dedi. Aynı zamanda, geçen yıl Biden yönetiminin, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisi için herhangi bir klinik veriye sahip olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları tekrar Covid aşısı olmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

 

KAMUOYU TARTIŞMALARI

 

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim dönemi boyunca Covid-19 aşısının kullanımı hakkında kamuoyunu etkileyen çeşitli tartışmalı açıklamalar yapmıştı.

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