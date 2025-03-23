ABD Danışmanı Waltz’dan Gazze Yorumları

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANINDAN AÇIKLAMALAR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme düşüncesinin oldukça “pratik bir fikir” olduğunu ifade etti. Waltz, Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi konusundaki görüşlerini paylaştı. Waltz, Trump’ın gelini ve Fox News sunucusu Lara Trump’la yaptığı sohbet sırasında, “O, Gazze’deki yıkım ve ölüm durumuna bakıyor. Bir inşaatçı olarak, bunu temizlemenin yıllar alacağını biliyor” dedi.

FİLİSTİNLİLERİN DURUMU VE SEÇENEKLERİ

Waltz, “Çok pratik bir soru soruyor: İki milyon insan, tüm bu yıkımın ortasında 10 yıl boyunca nasıl yaşayacak?” diye sordu. Filistinlilerin, eğer fırsat verilirse, Gazze’yi terk etme seçeneğini değerlendirebileceğini öne sürdü. Waltz, “Başkan Trump’ın dediği gibi, onlar gerçekten hiç teklif edildi mi? Ve kim, ailesini başka bir yere götürüp biraz düzgün konut ve yaşanacak bir yer bulma fırsatını değerlendirmez ki?” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN TARAFINDAN GELEN TEPKİLER

Filistin cephesi, Trump’ın teklifini reddederek, bu planı etnik temizlik olarak tanımladı ve kendi topraklarında kalmak istediklerini belirtti. Arap ülkeleri de yaptıkları açıklamalarla, Filistinlilerin yerinden edilmeden Gazze’yi yeniden inşa etmeye yönelik farklı bir öneri sundular.

GENEL DURUM VE SONUÇ

Waltz’ın açıklamaları, hem uluslararası alanda tartışmalara yol açarken hem de Gazze’deki mevcut durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Filistinlilerin ve bölgedeki devletlerin bu konuya tepkileri, ilerleyen dönemde uluslararası iletişimde önemli rol oynayacak gibi görünüyor.