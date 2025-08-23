ABD’de 800 Dolar Altı Gönderilere Vergi

ABD’DEN YENİ GÜMRÜK DÜZENLEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı genelge doğrultusunda, 29 Ağustos 2025’ten itibaren 800 dolar altındaki tüm gönderiler gümrük vergisine tabi olacak. Bu düzenleme, dünya genelindeki önde gelen sanal pazar yerlerinde satış yapan Türk e-ihracatçıları doğrudan etkiliyor. Trump, imzaladığı genelge ile ABD’de dünya genelinde 800 USD altındaki e-ticaret gönderileri için uygulanan “de minimis” gümrük muafiyetini tamamen kaldırıyor.

GÜMRÜK MUAFİYETİ KALKIYOR

Bu karar, Etsy, eBay, Walmart, Amazon ve Shopify gibi küresel platformlar üzerinden satış yapan Türk e-ihracatçıları açısından büyük önem taşıyor. ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, düzenlemenin ardındaki durumu değerlendirirken, düşük değerli gönderilerin 2015 yılında 134 milyon adetten 2024 yılında 1,36 milyara ulaştığını belirtti. Ceylan, “De minimis istisnası sayesinde, 2015 yılında yaklaşık 134 milyon olan düşük değerli gönderi sayısı, 2024’te 1,36 milyar adete ulaştı. Bu olağanüstü artış, gümrük sistemlerinde büyük bir iş yükü ve yoğunluğa yol açtı,” dedi.

İHRACATÇILARA YENİ STRATEJİLER

Düşük değerli paketlerdeki denetim eksikliği, yasa dışı ürün ve sahtecilik gibi konularda riskleri artırdığını belirten Ceylan, “Vergi muafiyetine sahip yabancı satıcıların maliyet avantajı, yerli üreticilere karşı haksız rekabet oluşturdu,” dedi. Bu sebeplerle ABD’nin, hem güvenlik hem de ekonomik dengeyi korumak için bu adımı attığını ifade etti. Türk e-ihracatçıları için süreci yönetebilecekleri dört temel adım ise şunları içeriyor: “Satış fiyatlama stratejilerini yeniden düzenlemek, gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak, posta veya kargo yöntemini gözden geçirmek ve müşterileri gümrük vergileri hakkında bilgilendirmek.”

ÜCRETSİZ GÜMRÜK HİZMETİ SUNULUYOR

E-ihracatçılara destek olmak amacıyla “Amerika Gümrük Hesaplama Aracı”nı ücretsiz sunmaya başladıklarını belirten Ceylan, “Bu araç sayesinde satıcılarımız, GTIP kodu veya ürün adı, gönderi değeri ve adet bilgilerini girerek muhtemel gümrük vergilerini anında görebiliyor,” diye açıkladı. Bu durum, lojistik planlama ve karlılık analizlerini daha öngörülebilir kılacak.

REKABET AVANTAJI GÜCÜ

Türkiye ile ABD arasındaki gümrük tarifesinin yüzde 15 olduğunu ifade eden Ceylan, “Çin’de yüzde 145’e kadar çıkan, Hindistan’da yüzde 50’yi bulabilen vergi oranları mevcut. Kanada’da ise bu oran yüzde 35 civarında.” dedi. Bu durumda, Türkiye ile ABD arasında belirlenen düşük vergi yükü, Türk e-ihracatçılarına rekabet avantajı sağlıyor. Ceylan, “Doğru fiyatlama ve şeffaf iletişimle bu yeni düzenlemeyi önemli bir kazanıma dönüştürebiliriz,” şeklinde konuştu.