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ABD’de 935 Kızamık Vakası Teyit Edildi

KIZAMIK VAKA SAYISI ARTIYOR

ABD’de şu anda toplam 935 teyit edilmiş kızamık vakası kaydedildi. Ülke genelinde doğrulanmış vakaların artışı devam ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu vakanın 2024 yılı boyunca görülen sayının tam üç katından fazla olduğunu belirtiyor.

TEXAS’TAKİ SALGIN BÜYÜYOR

Texas’ta son üç aydır süren salgın, şu ana kadar teyit edilen 683 vaka ile toplam sayı içinde önemli bir paya sahip. Ayrıca, salgının etkileri New Mexico, Oklahoma ve Kansas gibi eyaletlere de yayılmış durumda. CDC, üç veya daha fazla vaka görülen aktif salgınların bulunduğu başka eyaletler arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee’nin de bulunduğunu ifade ediyor.

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(ANKARA) – Yılmaz Tunç, Eğitimlerin Yeniden Başlayacağını Duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilirkişilik Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeyle birlikte 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren bilirkişilik eğitimlerine yeniden başlanacağını açıkladı. Eğitimler yetkili kurumlarca verilecek.
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İzmir’de Etkinlikler Mayıs’ta Gerçekleşecek

İzmir, 5-11 Mayıs tarihleri arasında tiyatro, konser, atölye ve sergilerin yer alacağı zengin bir kültür sanat festivali gerçekleştirecek. İzmir Devlet Tiyatrosu ile Opera ve Bale etkinlikleri sunacak.

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