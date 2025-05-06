ABD’de Altın Fiyatları Yükseliyor

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine uygulanacak yüzde 145’lik gümrük vergisi, yatırımcıların yönünü güvenli liman olarak görülen altına çevirmesine neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte, altının ons fiyatı 22 Nisan’da 3 bin 500 doları aşarak tarihi bir zirveye ulaştı. Doların ani ve sert yükselişi gram altın üzerinde de etkili oldu ve gram altın 4 bin 300 lirayı geçerek rekor kırdı.

ALTINDAKI YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Mayıs ayında yüzde 2’den fazla yükseliş kaydeden altın, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yükselişine devam ediyor. Fed’in faiz kararının yarın açıklanması bekleniyor. Altın gün içinde 22 Nisan’dan sonra ilk defa 3,387 dolar seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı ise şu an 3,363 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatı, mayıs ayında yüzde 2.1, yıl başından bu yana ise yüzde 28 yükseliş gösterdi. Gram altın, 4,200 TL seviyesini geçerek 4,204 TL’yi gördü. Şu anda altının gram fiyatı 4,174 TL seviyesinden alıcı buluyor.

DİĞER ALTIN TİPLERİNDEKİ FİYATLAR

Daha detaylı olarak, diğer altın çeşitlerinin fiyatları şu şekilde: Çeyrek Altın: Alış – 6,868.00 TL / Satış – 6,936.00 TL, Yarım Altın: Alış – 13,736.00 TL / Satış – 13,873.00 TL, Tam Altın: Alış – 26,632.03 TL / Satış – 27,158.10 TL, Cumhuriyet Altını: Alış – 27,388.00 TL / Satış – 27,618.00 TL.