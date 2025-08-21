Abd’de Askeri Uçak Kazası Oldu

ABD’DE ASKERİ HAVACILIK KAZASI

ABD içerisinde korkutucu bir askeri havacılık olayı yaşandı. “F/A-18E Super Hornet” tipi bir savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında Virginia eyaleti açıklarında okyanusa düştü.

PİLOTUN KURTULUŞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar, kaza saatinin 09:50 civarında gerçekleştiğini açıkladı ve pilotun kendini fırlatmayı başardığını belirtti. Pilot, 11:20 sıralarında sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Parashar, kazaya karışan uçağın Virginia Beach’teki Oceana Deniz Hava Üssü’nde görevli 83’üncü Taaruz Filosu’na bağlı olduğunu ifade etti.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Düşen uçağın enkazının henüz denizden çıkarılamadığı bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek amacıyla sürdürülen soruşturmanın detayları henüz paylaşılmadı.