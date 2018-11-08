Bar saldırısında 13 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’ın kuzeyinde bulunan Ventura County’de Thousand Oaks şehrinde üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bulunduğu Borderline bar ve restoranında silahlı saldırı gerçekleşti. Ventura County Polis Şerifi Geoff Dean, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şerif Geoff Dean yaptığı açıklamada, saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şerif Dean, saldırganla çatışmaya giren Şerif Yardımcısı Çavuş Ron Helus’un da hayatını kaybettiğini açıkladı.

TRT