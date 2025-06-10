ABD’de CanSat Yarışması’nda Başarılar

ABD’DE DÜZENLENEN YARIŞMA SONUÇLARI

ABD’de gerçekleştirilen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması’nda Gazi Üniversitesi’nden Apastron takımı ikinci olurken, Çankaya Üniversitesi’nden CanBEE takımı dördüncü sırada yer aldı. Yarışmada, birinciliği Arjantin’den SEDS ITBA takımı kazanırken, Tayvan’dan Gemini Supernova takımı ise üçüncülük elde etti. Türkiye, bu başarılı organizasyonda iki takımıyla ilk 5’te kendine yer buldu.

TEKNOFEST’TEN AÇIKLAMALAR

TEKNOFEST’in X platformu üzerinden yapılan açıklamada, “Bizim çocukların Amerika’daki büyük başarısı. Amerika’da düzenlenen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması’nda Gazi Üniversitesinden Apastron takımı ikinci, Çankaya Üniversitesinden CanBEE takımı dördüncü oldu. Yarışmada ülkemizi temsil eden TEKNOFEST takımlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” denildi.

BAŞKAN BAYRAKTAR’IN DEĞERLENDİRMESİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yarışma hakkında “Köklerden göklere. Tebrikler TEKNOFEST kuşağı.” diyerek takımları kutladı. Bu başarı, Türk gençlerinin uluslararası alanda da kendini gösterdiğini bir kez daha ortaya koydu.