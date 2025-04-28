ABD’de, Düzenli Göçmenlerin Posterleri Asıldı

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇMEN AÇIKLAMALARI

ABD’de, Beyaz Saray’ın bahçesine çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenlerin yer aldığı posterler asıldı. Beyaz Saray’ın bahçesine ve çevresine yerleştirilen bu posterlerde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin fotoğrafları ve bilgileri sergilendi. Bu görüntüler, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği ilk 100 gün içinde düzensiz göçmenlerle mücadelenin önemli bir konu olduğunu vurgulamak açısından dikkat çekiyor.

SUÇLAR VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Beyaz Saray çevresindeki posterlerde, gözaltına alınan 100 düzensiz göçmenin sabıka fotoğraflarının altında, ABD’de yasa dışı olarak bulundukları ve işledikleri ciddi suçların tanımları yer alıyor. Sınır dışı edilme olasılığı yüksek olan bu kişilerin fotoğraflarının altında belirtilen suç kategorileri arasında tecavüz, cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların bulunduğu dikkatleri çekiyor. Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından, ABD’de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi sözü vererek bunu başkanlığının ana temalarından biri haline getirdi.