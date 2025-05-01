ABD’de Ekmeklerde Cam Parçası Uyarısı

ABD’NİN ÜST DÜZEY FIRMA ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞRILIYOR

Upper Crust Bakery tarafından üretilen ve beş farklı eyalette satılan bazı ekmek çeşitleri, cam parçaları içerebileceği endişesiyle ikinci kez geri çağrıldı.

RAFLARDAN ÜRÜNLER ÇEKİLDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin tüketilmesi halinde boğazda ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini raflardan çektiğini açıkladı. Geri çağrılan bu ürünlerin Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde piyasaya sürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, söz konusu ürünlerin geçici sağlık sorunlarına yol açabileceğini ancak kalıcı hasar riskinin düşük olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Maryland’da yer alan Upper Crust Bakery, 12 Nisan’da ilk geri çağırma duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu çağrı, toplamda 818 kasayı kapsıyor. 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmekleri geri çağrılan ürünler arasında yer alıyor. FDA’dan yapılan açıklamada, bu ürünlerin karton kutularda dondurulmuş olarak gönderildiği belirtildi. Bu durum, ürün bütünlüğünü koruma amacıyla kullanılan yaygın bir uygulama olsa da, cam parçalarının nasıl ürünlere girdiği henüz belli değil. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma raporu alınmasa da uzmanlar, cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor. Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilere doğrudan ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler devamlı olarak takip ediliyor.