ABD’de Fırtına: 33 Ölü, Binlerce Ev Gitti

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ABD’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

ABD’nin Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama gibi eyaletlerinin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Fırtınalar nedeniyle binlerce insanın evsiz kaldığı kaydedilirken, 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 29 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

ŞİDDETLİ FIRTINA HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, yaşanan şiddetli fırtınanın hafta sonu boyunca devam edeceğini duyuruyor. Mississippi ve Alabama bölgelerinde kasırga etkisinin de görülmesi bekleniyor.