ABD’de Fırtınalarda Ölenlerin Sayısı Artıyor

ABD’nin farklı eyaletlerinde Cuma gününden itibaren etkili olan fırtınaların yol açtığı can kaybı sayısı 42’ye ulaştı. Orta ve güney bölgelerde etkili olan hortumlar, hayatı tehdit eden durumlara neden oluyor. Hafta sonu boyunca devam eden bu fırtına, orman yangınları, şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınaları ile birlikte meydana gelerek en az 42 kişinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına sebep oldu. Missouri eyaletindeki hortumlar, birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Mississippi’de ise bir saat içerisinde aynı kasabayı vuran iki hortum dikkat çekti.

CAN KAYBI VE HASAR

Cuma gününden itibaren etkili olan fırtınanın yaşandığı eyaletlerde yüzlerce ev ve iş yeri büyük zarar gördü. İlk verilerine göre, Cuma günü toplam 46, Cumartesi günü ise 41 hortum kaydedildi. Oklahoma’da 400’den fazla evde hasara yol açarak 130’dan fazla orman yangınını tetikleyen bu fırtına, Missouri’de en fazla can kaybını, 13 ölü ile birlikte kaydetti. Hayatını kaybedenler arasında evinde uyuduğu sırada hortuma yakalanan bir kişi bulunurken, evde bulunan ve ağır yaralanan bir kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Mississippi eyaletinde ise 6 kişi yaşamını yitirdi ve Vali Tate Reeves, 200’den fazla kişinin evsiz kaldığını duyurdu. Alabama’da 3 can kaybı yaşanırken, Plantersville’deki bir atölyeye sığınan bir adam hayatını kaybetti ve eşi yaralı bir şekilde kurtuldu. Aynı zamanda, 82 yaşındaki bir kadının da hortumda hayatını kaybettiği bildirildi.

HORTUMLARIN ETKİLERİ

Arkansas’ta en az 9 hortum meydana gelirken, toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi ve en az 29 kişi de yaralandı. Kuzey Carolina’da ise Pazar sabahı evlerinin üzerinde devrilen ağaç nedeniyle 11 ve 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Oklahoma’da rüzgarların oluşturduğu orman yangınları, Oklahoma Eyalet Üniversitesi’ne ev sahipliği yapan Stillwater ilçesinde 400’den fazla evde hasara yol açtı. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Birimi, bu yangın ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklandığını belirttiği 4 can kaybını duyurdu. Yetkililer, Oklahoma ve Texas’ın bazı bölgelerinde bu hafta yangın tehlikesinin devam ettiğinin altını çizdi.

TRAFFIC ACCIDENTS AND DANGERS

Kansas ve Texas’ta şiddetli rüzgarlar, Cuma günü bazı trafik kazalarının meydana gelmesine sebep oldu. Kansas’ta en az 50 aracın karıştığı bir zincirleme kaza sonucunda 8 kişi yaşamını yitirdi. Texas’ta da toz fırtınası yüzünden yaşanan bir trafik kazasında 3 kişinin can verdiği bildirildi.