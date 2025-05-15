ABD’de Ham Petrol Stokları Arttı

TİCARETTEKİ HAM PETROL STOKLARI ARTIYOR

ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçtiğimiz haftada önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil artış gösterdi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki bu stokların 3 milyon 500 bin varil artarak toplamda 441 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştığını duyurdu. Piyasalardaki beklentiler ise stokların yaklaşık 2 milyon varil azalması yönündeydi. Bunun yanı sıra, ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları 500 bin varil artışla 399 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı. Bu süre içinde ABD’nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil azalışla 224 milyon 700 bin varil olarak belirlendi.

ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 3-9 Mayıs haftasında 20 bin varil artarak 13 milyon 387 bin varile yükseldi. Bunun yanı sıra, ülkenin ham petrol ithalatı, bir önceki haftaya göre günlük 214 bin varil azalış göstererek 5 milyon 841 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük 637 bin varil düşüşle toplamda 3 milyon 369 bin varil seviyesine geriledi. EIA’nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.