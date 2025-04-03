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ABD’de Hortum: Missouri’de 1 Ölü, 10 Yaralı

ABD’DE HORTUM FELAKETİ BÜYÜYOR

Missouri eyaletinde meydana gelen hortum felaketi, orta ve güney kesimlerde büyük zararlara yol açtı. Bu doğal afet sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Arkansas, Illinois, Indiana, Missouri ve Mississippi gibi eyaletler, şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Fırtına, elektrik hatlarını, ağaçları, tren vagonlarını ve araçları devirdi. Ayrıca birçok evin çatısı uçtu ve savrulan molozlar çevreyi savaş alanına benzer bir hale getirdi.

YARALILARIN DURUMU VE HORTUM UYARILARI

Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi, yaşanan trajediyle ilgili olarak 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamalarda, Arkansas’ta 4, Kentucky’de 4 ve Indiana’da 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu felaketin ardından Texas’tan Ohio’ya, Kentucky’den Tennessee’ye kadar uzanan bir bölgede 23 milyondan fazla insanın yaşadığı için hortum uyarısı yapıldığı ifade edildi.

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