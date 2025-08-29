Abd’de İşlem Gören Spot Bitcoin Etf’leri Önemli Hacim Yaratıyor

BİTCOİN ETF’LERİ PİYASADA YÜKSELİYOR

ABD’de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto piyasasında günlük işlem hacminin önemli bir kaynağına dönüşüyor. Günlük 5 ila 10 milyar dolar arasında değişen hacimleriyle ETF’ler, belirli günlerde büyük kripto borsalarının işlem hacimlerinin önüne geçiyor. Piyasa kaynaklarının bildirdiğine göre, bu ETF’ler artık düzenli olarak milyarlarca dolarlık günlük işlem hacmi üretiyor. CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, “Bitcoin spot işlem hacimlerinin önemli bir kısmı ABD merkezli ETF’lerden geliyor.” diyor. Ancak, Binance hâlâ en büyük spot kripto borsası unvanını koruyor.

BINANCE’IN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Günlük ortalama 4,1 milyar dolarlık Bitcoin işlemiyle piyasanın lideri olan Binance’in toplam günlük işlem hacmi 22 milyar dolara ulaşıyor. ABD’de işlem gören toplam 11 Bitcoin ETF’inin ise günlük hacmi 2,77 milyar dolar seviyesinde. Uzmanlara göre, bu durum ETF’lerin kurumsal yatırımcılar için önemli bir giriş kapısı haline geldiğini gösteriyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, “ETF’ler artık yalnızca piyasaya ek likidite sağlamıyor, aynı zamanda fiyat hareketleriyle daha güçlü bir korelasyon gösteriyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

ETHER ETF’LERİ GÜÇLENİYOR

Bitcoin ETF’lerine girişlerin bu hafta yavaşladığı belirtilirken, Ether ETF’leri dikkat çekiyor. Güncel verilere göre, spot Ether ETF’leri son dört işlem gününde 1,24 milyar dolar giriş kaydetti. Bu durum, Ether fonlarının aynı dönemde 571,6 milyon dolar giriş gören Bitcoin ETF’lerini geride bıraktığını gösteriyor. Bitcoin fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,5 düşerek 111.600 dolara gerilerken, Ether fonlarına olan ilginin artması, Ethereum’un kurumsal benimsenmesinin hızlandığını gösteriyor.