ABD’de İşsizlik Başvuruları Tahminleri Aştı

İLK KEZ İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA ARTIŞ

ABD Çalışma Bakanlığı’nın haftalık verilerine göre, 1 Şubat ile biten haftada ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 219 bine ulaştı. Piyasalardaki beklenti ise bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 214 bin olması yönündeydi. Ayrıca, önceki haftanın işsizlik maaşı başvuru verisi 207 binden 208 bine revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA ARTIYOR

Geçtiğimiz hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin kişi artarak 216 bin 750’ye çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 25 Ocak ile biten haftada 36 bin artış göstererek 1 milyon 886 bine yükseldi. Bu veriler, işsizlik maaşları ile ilgili durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.