ABD’de Kediler Üzerine Yeni Tedavi!

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu, hem kedilerde hem de insanlarda son derece ölümcül ve tedavisi güç bir kanser türü. ABD’de gerçekleştirilen küçük çaplı bir denemede, bu hastalığa yakalanmış 20 kedinin yeni bir ilaçla tedavi süreci başlatıldı. Elde edilen sonuçlar, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve yan etkilerin minimum seviyede kaldığını ortaya koydu. Denenen ilaç, insanlarda baş-boyun kanserlerine yönelik olarak geliştirilmişti ve ilk kez STAT3 adlı molekülü hedef alıyor. Bu molekül, kanserin oluşumunda rol oynayan bazı genlerin faaliyetini kontrol ediyor ve birçok tümör tipinde yer alıyor. Araştırmacılar, bu molekülün etkisini baskılayarak bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına katkı sağlayan PD-1 protein düzeyini artırdıklarını ifade etti.

umar veren hikayeler

Çalışmaya katılan kedilerden biri olan Jak adlı 9 yaşındaki siyah kediye, hastalık teşhisinden sonra yalnızca 6-8 hafta yaşam süresi tanınmıştı. Ancak tedavi sonrası Jak’ın semptomları hafifledi ve 8 aydan uzun süre yaşadı. Sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” şeklinde konuştu. Genel olarak, 20 kedinin 7’sinde tümörün küçülmesi veya hastalığın sabitlenmesi gözlemlendi. Bu kedilerin tedavi sonrası ortalama yaşam süresi 161 gün olarak belirlendi.

insanlar için yeni umut

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli bulgusuna dikkat çekti: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser oluşumunu tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanların kanser modelleri, insanlar için gerçekleştirilen deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın bir diğer yazarı Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” diyerek sözlerini tamamladı.