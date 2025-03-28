ABD’de Kızamık Salgını: Kansas’ta 23 Vaka

AMERİKA KIZAMIK SALGINIYLA MÜCADELE EDİYOR

ABD genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları bildiriliyor ve 2019’dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtiliyor. Salgın Kansas eyaletine de sıçradı. Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını duyurdu. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, şu ana kadar hastaneye yatış gerektiren bir vaka olmadığını ve herhangi bir ölüm bildirilmediğini aktarıyor. Yetkililer, halkı aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri için uyarıyor.

TEKSAS’TAKİ KIZAMIK VAKA SAYISI ARTIYOR

Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı hızla artıyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, ocak ayının sonundan itibaren 327 vaka tespit edildiğini açıkladı. Salgının etkili olduğu bölgede, kızamık aşısı olmayan ve bilinen bir sağlık sorunu bulunmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olduğundan ötürü salgın bölgesinde ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak amacıyla yerel sağlık departmanlarıyla işbirliği içinde çalışmalarına devam ediyor.