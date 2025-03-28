Gündem

ABD’de Kızamık Salgını Yayılıyor

abd-de-kizamik-salgini-yayiliyor

Amerika, Kızamık Salgınıyla Mücadele Ediyor

ABD genelinde 17 eyalette kızamık vakalarının bildirildiği ve 2019’dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydediliyor. Kansas eyaletinde de salgın görülmeye başladı. Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını belirtti. Ayrıca, Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, bugüne kadar hiçbir vakanın hastaneye yatırılmadığını ve herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini açıkladı. Yetkililer, halkı aşı olmaya ve hijyen önlemlerine dikkat etmeye çağırıyor.

Teksas’taki Kızamık Salgını

Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vakaların sayısı artış gösteriyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, ocak ayının sonundan itibaren toplam 327 vaka tespit edildi. Salgının yayıldığı bölgede, aşı olmamış ve bilinen sağlık sorunu bulunmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesinde ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla ortak çalışmalar yürütüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dinsiz Deresi Kirlilik Nedeniyle Kırmızıya Döndü

Hendek'teki Dinsiz Deresi, yoğun kirlilik nedeniyle kırmızıya döndü. Yerel halk, kirliliğin nedeninin tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
Gündem

Hendek’te Derenin Rengi Kırmızıya Dönüştü

Hendek'teki Dinsiz Deresi, aşırı kirlenme nedeniyle kırmızı renge büründü. Yerel halk, kirliliğin kaynağının tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.