ABD’de Kızamık Salgını Yayılıyor

Amerika, Kızamık Salgınıyla Mücadele Ediyor

ABD genelinde 17 eyalette kızamık vakalarının bildirildiği ve 2019’dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydediliyor. Kansas eyaletinde de salgın görülmeye başladı. Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını belirtti. Ayrıca, Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, bugüne kadar hiçbir vakanın hastaneye yatırılmadığını ve herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini açıkladı. Yetkililer, halkı aşı olmaya ve hijyen önlemlerine dikkat etmeye çağırıyor.

Teksas’taki Kızamık Salgını

Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vakaların sayısı artış gösteriyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, ocak ayının sonundan itibaren toplam 327 vaka tespit edildi. Salgının yayıldığı bölgede, aşı olmamış ve bilinen sağlık sorunu bulunmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesinde ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla ortak çalışmalar yürütüyor.