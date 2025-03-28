ABD’de Kızamık Salgını Yayılıyor!

AMERİKA’DA KIZAMIK SALGINI BÜYÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri, kızamık salgını ile mücadele ediyor. Ülke genelinde en az 17 eyalette kızamık vakaları bildirildi ve 2019’dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi. Salgın, Kansas eyaletine de sıçradı. Kansas sağlık yetkilileri, eyalette 23 kızamık vakasının doğrulandığını açıkladı. Kansas Sağlık ve Çevre Bakanlığı, bu zamana kadar hiçbir vakanın hastaneye yatış gerektirmediğini ve herhangi bir ölümün yaşanmadığını belirtti. Yetkililer, halkı aşı olmaları ve hijyen önlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

TEKSAS’TA KIZAMIK VAKA SAYISI ARTIYOR

Teksas eyaletindeki kızamık salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı’nın açıkladığı bilgilere göre, ocak ayının sonundan bu yana 327 vaka tespit edildi. Salgının etkili olduğu bölgede, kızamık aşısı yaptırmamış ve bilinen bir sağlık sorunu olmayan bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, kızamığın bulaşıcı olması nedeniyle salgın bölgesinde ve çevresindeki topluluklarda yeni vakaların ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Yetkililer, salgının yayılmasını kontrol altına almak için yerel sağlık departmanlarıyla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.