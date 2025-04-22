ABD’de Kripto Para ETF’leri Artıyor

KRİPTO PARA ETF’LERİNİN YAYGINLAŞMASI

Kripto para ETF’lerinin ABD’deki etkinliğinin artması, dijital varlıkların kurumsallaşma sürecinin ivme kazandığını gösteriyor. Bloomberg analisti Eric Balchunas, X (eskiden Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, “XRP, Litecoin ve Solana’dan Penguins, Doge ve 2x Melania’ya ve aradaki her şeye kadar… Çılgın bir yıl olacak.” diye ifade ediyor. Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara duydukları ilginin arttığı gözlemlenirken, uzmanlar özellikle türev araçlı ETF’lerin daha fazla dikkat çekeceğini paylaşıyor.

KURUMLARIN KRİPTO VARLIK TAHSİSATI PLANLARI

Coinbase ve EY-Parthenon tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kurumların yüzde 80’inden fazlasının 2025’te kripto varlık tahsisatlarını artırmayı düşündüğü ortaya çıktı. Kripto para dünyasındaki ETF çeşitliliği hızla artmakta. ABD’deki düzenleyici otorite SEC’in masasında, şu anda 70’ten fazla kripto ETF başvurusu yer alıyor. Bu başvurular arasında hem altcoinler hem de memecoinler gibi farklı türler, ayrıca türev araçları da bulunuyor.

ETF ONAYLARININ ANLAMINA DİKKAT

Analistler, ETF onaylarının otomatik olarak finansal başarıyı getirmediğini belirtiyor. Balchunas, durumu müzik endüstrisine benzeterek, “Coin’inizin ETF haline getirilmesi, bir grupta olup şarkılarınızın tüm müzik streaming servislerine eklenmesi gibidir. Dinlenileceğini garanti etmez, ancak müziğinizi dinleyicilerin büyük çoğunluğunun bulunduğu yere koyar.” şeklinde açıklama yapıyor. Sygnum Bank’ın araştırma başkanı Katalin Tischhauser, altcoin ETF’lerinin spot Bitcoin fonlarından çok daha az miktarda, birkaç yüz milyon ila 1 milyar dolar arasında kümülatif giriş görmesini bekliyor.

SPOT BİTCOİN FONLARINDAN GELEN İLGİ

Bitcoin içeren fonlar, geçtiğimiz yıl ABD ETF yapısında listelenmesi onaylanan ilk spot kripto para olarak 100 milyar dolardan fazla net varlık çekti. Türev araçlarına dayalı kripto ETF’leri, kurumsal yatırımcılar için daha cazip hale gelebiliyor. Bitwise Invest’in alfa stratejileri başkanı Jeff Park, Eylül ayında spot kripto para birimleri üzerindeki opsiyonların yatırımcılar için birçok potansiyel portföy stratejisi sunabiliyorsunuz ve Bitcoin gibi dijital varlıklar için “patlayıcı” fiyat artışını tetikleyebileceğini ifade ediyor.

ARK INVEST’İN YENİ ADIMI

Son olarak, ARK Invest 21 Nisan’da mevcut ETF’lerinden ikisine stake edilmiş Solana pozisyonu ekledi. Varlık yöneticisi, bu durumun ABD yatırımcıları için ilk defa Spot SOL’un bir ETF’de sunulması olduğunu bildirdi.