ABD’de Kripto Varlıklara Dönüşüm Başlıyor

ABD KRİPTO VARLIKLARINA YENİ YAKLAŞIM

ABD finans sektöründe kripto varlıklara bakış açısında önemli bir değişim yaşanıyor. Powell, Chicago Ekonomi Kulübü’ndeki konuşmasında güvenlik ile sağlamlığın korunurken inovasyonun teşvik edileceğini açıkladı. Federal bankacılık kurumlarının dijital varlıklara karşı daha ılımlı bir tutum benimsemesi, kripto ekosisteminin finansal sisteme entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, bankaların kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerinde yakın gelecekte bir “gevşeme” olacağını belirtti. Bu açıklamayı Powell, Chicago Ekonomi Kulübü’nde yapmıştı. Powell, geçmiş yıllarda kripto sektöründe karşılaşılan “bir dizi başarısızlık ve dolandırıcılık” olaylarına rağmen, mevcut atmosferin artık daha ana akım bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

YENİ DÜZENLEMELER VE EKONOMİK KONULAR

Etkinlik sırasında Powell, tarifeler, göçmenlik ve enflasyon gibi başka ekonomik konular hakkında da görüş bildirdi. Açıklamalarında “Bankalara uyguladığımız rehberlik ve kurallar konusunda oldukça muhafazakar bir bakış açısı benimsedik, diğer banka düzenleyicileri ise daha da muhafazakar bir bakış açısı benimsedi. Bunun biraz gevşeyeceğini düşünüyorum” dedi. Powell, yeni yaklaşımın güvenliği ve sağlamlığı koruyacak şekilde tasarlanacağını vurguladı, ancak uygun inovasyona alan açılacağını da belirtti. Bu süreçte tüketicilerin anlamadıkları şekillerde riske atılmayacağı veya bankaların daha az güvenli hale getirilmeyeceği mesajını verdi.

DİĞER DÜZENLEYİCİ ADIMLAR

Başkan Donald Trump’ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana, federal bankacılık kurumları dijital varlıklara yönelik tutumlarını değiştirdi. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), geçen ay eski rehberliği iptal edeceğini duyurarak denetlediği kurumların önceden onay almadan “izin verilen kripto ile ilgili faaliyetlerde” bulunabileceklerini açıkladı. Yasa koyucular şu anda stablecoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak amacıyla hızlı bir şekilde çalışıyor. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato, stablecoin tasarılarını ilgili komitelerinden geçirdi ve Trump, bu tasarıların en kısa sürede masasına gelmesini istediğini belirtti.