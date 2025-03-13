ABD’de Kuş Gribi Yumurtayı Etkiledi

ABD’DE KUŞ GRİBİ KRİZİ VE YUMURTA FİYATLARI

ABD’de aylardır süren kuş gribi salgını ciddi bir krize neden oluyor. Bu salgının maliyeti oldukça ağır. Toplamda 35 milyon tavuk telef oldu. Resmi verilere göre, 2024 yılında ABD’de yumurta fiyatları yüzde 65 yükseliyor. 2025’te bu artış devam ederken, perakende yumurta fiyatlarına ocak ayında yüzde 15, şubat ayında ise yüzde 10 zam yapıldı. 2025 yılı içinde kuş gribinin yol açtığı kaybın yine 35 milyon tavuk olduğu tahmin ediliyor.

Tüketici Pazarındaki Değişiklikler

Habertürk’te yer alan habere göre, 2025 yılının ilk iki ayında ABD’de yumurta fiyatlarının açık ara en çok artan gıda ürünü olduğu gözlemleniyor. Mart ayının başı itibarıyla, ithalatın etkisi ve kuş gribi vakalarındaki azalma ile birlikte fiyatlar gerilemeye başladı. ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, 12’li yumurtaların toptan satış fiyatı martın ilk haftasında 1.20 dolarlık azalma ile 6.85 dolara düştü. Bu, fiyatların şubat sonuna göre yüzde 15’lik bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor.

Türkiye’nin Yumurtaya İhracat İlişkisi

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, ABD’deki kuş gribinin neden olduğu arz kaynaklı kriz sonrasında Türkiye’nin ABD’ye yumurta ihracatının şubat ayında başladığını hatırlatıyor. “Ocak ayından mart ayına kadar ABD’ye 7 bin ton yumurta ihracatı gerçekleştirdik. Burada 15 milyon dolar ihracat geliri oldu. Temmuza kadar devam etmesi beklenen 15 bin ton yumurta ihracatımız var. Ramazan dolayısıyla iç pazarın ihtiyacı olduğu için ihracatımızı azalttık,” diyor.

Fiyatların Düşmesinde Türkiye’nin Rolü

Afyon, Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerin de ABD’deki yumurta alımlarının artması nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşandığını ifade ediyor. “Bizim yumurtamız yeter. Fazlasıyla üretimimiz var,” diyor Afyon. Yumurta fiyatlarının büyük ölçüde algı ile belirlendiğini, üretim yeterliliği nedeniyle herhangi bir fiyat artışına gerek olmadığını belirtiyor. Şu anda beyaz L boyutu yumurtanın ortalama fiyatı 160 TL, sarı organik gibi yumurtalar ise 180-210 TL arasında değişiyor.

Dünya Yumurta İhracatında Türkiye’nin Yeri

Afyon, Türkiye’nin dünya genelindeki yumurta üretiminde yeterlilik oranının yüzde 115 seviyesinde olduğunu vurguluyor. “Dünyada 5 ana yumurta ihracatçısından biriyiz. Sıralamaya baktığımızda Hollanda birinci, Türkiye ise 4. sırada. Ancak iç piyasa etkilenmesin diye 5. sıraya düşme ihtimalimiz var,” diyor. Güçlü ihracatçı ülkeler arasında yer alan Türkiye, toplamda önemli bir yumurta üretim kapasitesine sahip.